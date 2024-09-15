Кризис на рынке труда: в какой сфере найти работников становится практически невозможно

В Украине становится все сложнее найти профессионалов в сфере гостинично-ресторанного бизнеса. В августе конкуренция среди кандидатов снова достигла уровня июня.

Это явление является частью сезонных изменений: обычно осенью соискатели активизируются в поиске работы, готовясь к повышению бизнес-активности. Об этом пишет OBOZ.UA.

"Но и не забываем о внешних факторах, которые влияли на рынок труда в августе – массированные обстрелы и перебои с электроэнергией. Категория с наибольшим количеством вакансий – "гостинично-ресторанный бизнес, туризм" попал в список сфер с самой низкой конкуренцией. В то же время среди соискателей настоящая борьба идет на вакансии "дистанционки", – отмечается в результатах исследования work.ua.

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Среди претендентов возросло количество педагогов, в то же время уменьшилась доля молодежи. Больше всего новых кандидатов наблюдается в прифронтовых регионах:

Херсонской (+4%),

Запорожской (+4%),

Николаевской (+3%),

Одесской (+2%) области

Также возросло количество соискателей в сферах "Образование и наука" (+7% кандидатов) и "Культура, музыка, шоу-бизнес" (+4%), где в августе наблюдался наибольший прирост вакансий. Тенденция к уменьшению количества молодых соискателей началась с июля и продолжалась в августе. По статистике, число работников в возрасте до 18 лет уменьшилось на 36%, а кандидатов в возрасте 18-24 года стало меньше на 7%. Кроме того, наблюдается снижение числа соискателей без опыта на 12%.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кому сейчас легче всего и труднее всего найти работу.

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