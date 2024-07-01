Кто из мужчин должен повторно пройти ВЛК в июле: подробности

Мужчины, которым был присвоен статус инвалида II или III группы после 24 февраля 2022 года, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Об этом информирует агентство УНИАН. Мужчины в возрасте от 25 до 55 лет, которые получили статус инвалидности II или III группы после начала полномасштабного вторжения рф, получат электронное направление для прохождения ВВК в личном электронном кабинете военнообязанного.

Читайте также: Юрист объяснил, что работники ТЦК не имеют права делать

Впрочем существуют лица, которым не нужно проходить повторную комиссию. Это касается случаев, когда:

инвалидность была присвоена в результате травм, полученных во время военной службы;

инвалидность связана с психическими расстройствами или интеллектуальными недостатками;

инвалидность наступила из-за потери конечностей, рук, ног или одного из парных органов;

инвалидность определена исходя из диагноза онкологического заболевания;

инвалидность вызвана паралитическим синдромом или церебральным параличом.

Во всех остальных случаях необходимо пройти повторную военно-врачебную комиссию. Для получения отсрочки лицам с инвалидностью следует иметь при себе заключение МСЭК, пенсионное удостоверение инвалида и дополнительные медицинские документы, подтверждающие болезнь.

Напомним, ранее UAportal писал, какие документы необходимы для обновления данных в ТЦК или ЦНАП.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!