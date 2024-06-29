Юрист пояснив, що працівники ТЦК не мають права робити

Працівники ТЦК мають право перевіряти у чоловіків військово-облікові дані. Однак часом стаються ситуації, які викликають запитання щодо законності дій.

Юрист Дмитро Франчук розповів РБК-Україна про те, що працівники ТЦК не уповноважені робити та коли у них є законні підстави для затримання військовозобов'язаних чоловіків.

Зокрема, військкоми мають право:

перевіряти документи у чоловіків призовного віку (18-60 років);

вручати повістки, це дозволено робити у будь-якому місці;

виписувати одразу постанову про притягнення військовозобов’язаного до адміністративної відповідальності без складання протоколу про адмінправопорушення;

надати доступ до інформації про військовозобов'язаного, у тому числі з персональними даними, військову-облікову спеціальність, місцем роботи та сімейним станом.

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"Представники ТЦК не уповноважені затримувати громадян без участі поліції. Якщо затримання відбувається без законних підстав, це може бути оскаржено в суді. Також вони не мають права без судового рішення заходити у житло громадян", – зазначив Франчук.

Юрист також додав, що військкоми не можуть вилучати документи без згоди громадянина і вимагати з'явитися до ТЦК без належних підстав або запрошувати до ТЦК не за місцем прописки.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, які документи необхідні для оновлення даних у ТЦК чи ЦНАП.

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