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Війна в Україні

Юрист пояснив, що працівники ТЦК не мають права робити

Анастасія Крищук

Юрист пояснив, що працівники ТЦК не мають права робити
Що працівники ТЦК не мають права робити

Працівники ТЦК мають право перевіряти у чоловіків військово-облікові дані. Однак часом стаються ситуації, які викликають запитання щодо законності дій.

Юрист Дмитро Франчук розповів РБК-Україна про те, що працівники ТЦК не уповноважені робити та коли у них є законні підстави для затримання військовозобов'язаних чоловіків.

Зокрема, військкоми мають право:

  • перевіряти документи у чоловіків призовного віку (18-60 років);
  • вручати повістки, це дозволено робити у будь-якому місці;
  • виписувати одразу постанову про притягнення військовозобов’язаного до адміністративної відповідальності без складання протоколу про адмінправопорушення;
  • надати доступ до інформації про військовозобов'язаного, у тому числі з персональними даними, військову-облікову спеціальність, місцем роботи та сімейним станом.

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"Представники ТЦК не уповноважені затримувати громадян без участі поліції. Якщо затримання відбувається без законних підстав, це може бути оскаржено в суді. Також вони не мають права без судового рішення заходити у житло громадян", – зазначив Франчук.

Юрист також додав, що військкоми не можуть вилучати документи без згоди громадянина і вимагати з'явитися до ТЦК без належних підстав або запрошувати до ТЦК не за місцем прописки.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, які документи необхідні для оновлення даних у ТЦК чи ЦНАП.

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