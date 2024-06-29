Юрист объяснил, что работники ТЦК не имеют права делать

Работники ТЦК имеют право проверять у мужчин военно-учетные данные. Однако иногда происходят ситуации, которые вызывают вопросы о законности действий.

Юрист Дмитрий Франчук рассказал РБК-Украина о том, что работники ТЦК не уполномочены делать и когда у них есть законные основания для задержания военнообязанных мужчин.

В частности, военнослужащие имеют право:

проверять документы у мужчин призывного возраста (18-60 лет);

вручать повестки, это можно делать в любом месте;

выписывать сразу постановление о привлечении военнообязанного к административной ответственности без составления протокола об админправонарушении;

предоставить доступ к информации о военнообязанном, в том числе с персональными данными, военно-учетной специальности, месте работы и семейном положении.

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"Представители ТЦК не уполномочены задерживать граждан без участия полиции. Если задержание производится без законных оснований, это может быть обжаловано в суде. Также они не имеют права без судебного решения заходить в жилье граждан", – отметил Франчук.

Юрист также добавил, что военные не могут изымать документы без согласия гражданина и требовать явиться в ТЦК без надлежащих оснований или приглашать в ТЦК не по месту прописки.

Напомним, ранее UAportal писал, какие документы необходимы для обновления данных в ТЦК или ЦНАП.

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