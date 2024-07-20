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Война в Украине

Кто из мужчин не может выехать за границу даже при наличии военного билета

Былим Елена

Кто из мужчин не может выехать за границу даже при наличии военного билета
Кого сейчас выпускают за границу 2024 года. Источник: mukachevo.net

С 17 июля 2024 года выезд за границу для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет стал еще сложнее. Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) обновила правила, добавив новые требования к пересечению границы.

В ГПСУ отметили, что наличие военно-учетного документа при пересечении границы обязательно условие для всех мужчин граждан Украины в возрасте от 18 до 60.

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Добавляется, что подлежащие мобилизации мужчины не смогут уехать из Украины без предъявления военно-учетного документа. Это может быть как бумажный, так и электронный вариант. В случае отсутствия документа или наличия информации о розыске в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, пограничники откажут в выезде.

Находящиеся в розыске лица будут задержаны полицией и доставлены в ближайший центр комплектования и социальной поддержки.

Мужчинам, имеющим право на пересечение границы из-за отсрочки или исключения из военного учета по состоянию здоровья, необходимо иметь при себе документы, подтверждающие эту информацию. Это может быть отметка в военно-учетном документе или справка по форме №6.

Правила пересечения границы гражданами Украины остаются без изменений. Право на выезд имеют люди с инвалидностью и сопровождающие их лица.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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