Кто из мужчин не может выехать за границу даже при наличии военного билета

С 17 июля 2024 года выезд за границу для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет стал еще сложнее. Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) обновила правила, добавив новые требования к пересечению границы.

В ГПСУ отметили, что наличие военно-учетного документа при пересечении границы обязательно условие для всех мужчин граждан Украины в возрасте от 18 до 60.

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Добавляется, что подлежащие мобилизации мужчины не смогут уехать из Украины без предъявления военно-учетного документа. Это может быть как бумажный, так и электронный вариант. В случае отсутствия документа или наличия информации о розыске в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, пограничники откажут в выезде.

Находящиеся в розыске лица будут задержаны полицией и доставлены в ближайший центр комплектования и социальной поддержки.

Мужчинам, имеющим право на пересечение границы из-за отсрочки или исключения из военного учета по состоянию здоровья, необходимо иметь при себе документы, подтверждающие эту информацию. Это может быть отметка в военно-учетном документе или справка по форме №6.

Правила пересечения границы гражданами Украины остаются без изменений. Право на выезд имеют люди с инвалидностью и сопровождающие их лица.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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