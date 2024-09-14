Кто из пенсионеров может получить тысячу гривен доплаты: что нужно сделать

У украинских пенсионеров есть возможность получить дополнительную финансовую помощь к своей пенсии. Пенсионный фонд Украины напомнил о наличии надбавки в размере 944 гривен, которая может быть ежемесячно выплачена отдельным категориям пожилых людей.

Прибавку могут получать одинокие пенсионеры, которым необходим постоянный посторонний уход. Такая выплата предусмотрена Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц", а также решением правительства.

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Право на дополнительные выплаты имеют пенсионеры в возрасте от 80 лет, проживающие одни и нуждающиеся в постоянном уходе из-за состояния здоровья. Ежемесячная сумма надбавки составляет 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что в 2024 году соответствует 944,4 гривны.

Для получения такой помощи необходимо соответствовать нескольким критериям: возраст более 80 лет, отсутствие других лиц в домохозяйстве, а также наличие медицинского заключения, подтверждающего потребность в уходе. Кроме того, пенсионер должен получать пенсию по возрасту.

Чтобы оформить надбавку, нужно подать в Пенсионный фонд заявление и добавить необходимые документы: заключение врачебной комиссии, паспорт, регистрационный номер налогоплательщика и выписку из Пенсионного фонда об отсутствии других надбавок по уходу.

Эта помощь является важным элементом социальной поддержки украинских пенсионеров, часто остающихся без посторонней помощи и нуждающихся в дополнительных финансовых ресурсах для обеспечения своих базовых потребностей.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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