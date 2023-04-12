Кто из украинцев должен подать документы на получение субсидии на неотапливаемый сезон в апреле

Отопительный сезон в Украине близится к завершению и с 1 мая по 30 сентября начинается период, когда начисляются жилищные субсидии на неотапливаемый период. Это касается субсидий на услуги по теплоснабжению, поставке и распределению природного газа и электроэнергии.

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Для большинства получателей жилищных субсидий и льгот на неотапливаемый сезон переназначение происходит автоматически на основании информации, уже имеющейся в Пенсионном фонде Украины, при условии, что не изменились данные об их имущественном состоянии или составе семьи.

"Если произошли изменения, получатели субсидии должны предоставить об этом информацию в орган Фонда в течение 30 дней", – информируют в ПФУ.

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Органы Фонда отмечают, что граждане обязательно должны обратиться за субсидией на неотапливаемый период в следующих случаях:

Если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

Если члены домохозяйства арендуют жилые помещения и платят жилищно-коммунальные услуги;

Если количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

В случае, если домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

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Кроме того, на основании личного обращения может быть предоставлена субсидия, если в отопительный сезон распределения осуществлялись аварийные работы на системах тепло- и газоснабжения, которые привели к отсутствию отопления и горячей воды более чем на 5 дней в соответствии с установленным законодательством порядком.

Для того чтобы получить субсидию на неотапливаемый период в случаях, указанных выше, граждане должны обратиться в орган Пенсионного фонда Украины и подать соответствующие документы. Это может быть заявление, заполненное в соответствии с установленной формой, и документы, подтверждающие наличие внутри перемещенных лиц, арендованного жилья, фактическое количество проживающих лиц, расчет субсидии на приобретение бытового топлива, если это необходимо.

Документы на назначение жилищных субсидий следует подать в органы Пенсионного фонда. Это можно сделать разными способами:

Обратившись лично в сервисный центр ПФУ;

Отправить по почте в адрес органа ПФУ;

Отправить онлайн, через вебпортал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение Пенсионный фонд;

Можно представлять документы уполномоченным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальных общин;

Обратившись в центры предоставления административных услуг;

Через портал Действие.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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