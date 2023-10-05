Куда могут направить на службу ограниченно подходящих призывников

Украина продолжает находиться в военном состоянии, и проведена общая мобилизация для обеспечения национальной обороны. В рамках этой мобилизации обязательна служба для граждан, которые ограниченно пригодны к военной службе, но эта служба предусматривает соответствующие ограничения и рассматривается учитывая физические возможности и состояние здоровья каждого лица.

Некоторые детали мест службы для этой категории граждан были рассмотрены в материале New Voice. Согласно правилам, врачи военно-врачебной комиссии (ВЛК) определяют степень годности к военной службе и указывают, где именно лицо может служить и где не может. Ограниченно пригодным законодательством запрещено направлять на службу в такие виды войск, как десантно-штурмовые войска, плавсостав, морская пехота и спецсооружения (за исключением подразделений обеспечения).

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Таким образом, лица, имеющие ограниченную пригодность, могут быть направлены на службу в следующие места:

Подразделения обеспечения. Территориальные центры управления и командования (ТЦК). Учреждения и организации. Образовательные учреждения.

В октябре месяце в Украине мобилизованы следующие категории граждан:

Подходящие и ограниченно подходящие мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, независимо от наличия военного опыта.

Подходящие и ограниченно подходящие мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, проходящие службу запаса после срочной службы, окончили военную кафедру или высшее военное учебное заведение.

Пригодные и ограниченно подходящие призывники в возрасте от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу и избрали контрактную службу в Вооруженных силах Украины.

Женщины-военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, окончившие высшее военное учебное заведение или военную кафедру и проходящие службу в запасе.

Женщины в возрасте от 18 лет могут быть мобилизованы по решению военных органов на контрактную службу, если их специальность необходима для Вооруженных Сил и пригодны по состоянию здоровья.

Бывшие женщины-военнослужащие, имеющие воинские звания и уволившиеся в запас со службы, остаются военнообязанными.

Лица, снятые с военного учета после постановки на учет и не пользующиеся правом на отсрочку.

Лица, которые были исключены из военного учета и признаны годными или ограниченно годными во время военного положения решением ВЛК, если они не пользуются правом на отсрочку и не осуждены за тяжкие преступления.

Все мужчины, получившие повестки об уточнении данных, должны предстать перед Территориальным центром управления и командования (ТЦК), если у них нет уважительных причин этого не делать. В ходе уточнения данных определяется наличие отсрочки от мобилизации. Если есть отсрочка, то законом запрещено направлять таких граждан на ВЛК и мобилизовать их.

Если отсрочки нет, мужчин направляют на ВЛК, где устанавливается степень годности военной службы, а дальнейшие шаги определяются в соответствии с решением ВЛК и законодательством.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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