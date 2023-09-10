В одном из направлений фронта в июле 2023 года российские боевики устроили мощный артобстрел по своим же позициям. Фрэндли файер длился в течение двух часов.

Об этом сообщает канал украинского военного "Battles and Beers: War Stories" со ссылкой на полученный радиоперехват разговоров российских интервентов.

Отмечается, что событие произошло в июле, когда 30-я отдельная механизированная бригада шла в наступление.

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"Когда бригада приблизилась к противнику, враг заметил и передал на главный узел связи, которые их атакуют. Мы также слышали радиосвязь, что они говорили. Здесь наши ребята почти дошли до российской позиции и начался обстрел россиян россиянами", – сообщается на канале.

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Отмечается, что украинские бойцы приостановили атаку, чтобы дождаться завершения обстрела, однако он не утихал почти два часа.

"Мы спросили: "Россияне сами себя обстреливают?" Мы не командовали этим артиллерийским ударом. И тут мы смогли прочитать радиоперехват и поняли, что их главный узел связи не слышит передовых подразделений, потому что РЭБ угнетает связь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что русские боевики в течение двух часов продолжали избивать по своим позициям.

"Благодаря этому удалось отразить левую часть леса и дорогу", – резюмировал автор канала.

Он также опубликовал радиоперехват, на котором можно услышать крики оккупантов:

"Куда стреляете, бля*ь!?",

"Отставить огонь!",

"Я Рембо, подтверждаю по нам огонь, бля*ь",

"По нашим бьют, Гранит, Гранит, отставить огонь!"

"Уничтожили часть передка, ни*уя не работает, не слышат, бля*ь"

"Нас перебили всех".

Напомним, на одном из "горячих" направлений фронта бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта точными выстрелами из арты уничтожили артиллерийскую позицию оккупантов.

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