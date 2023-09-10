"Куди стріляєте, бля*ь!?": аудіоперехоплення, яке засвідчило двогодинний масований френдлі фаєр серед окупантів
На одному з напрямків фронту у липні 2023 року російські бойовики влаштували потужний артобстріл по своїх же позиціях. Френдлі фаєр тривав протягом двох годин.
Про це повідомляє канал українського військового "Battles and Beers: War Stories" з посиланням на отримане радіоперехоплення розмов російських інтервентів.
Зазначається, що подія сталася в липні, коли 30-та окрема механізована бригада йшла в наступ.
"Коли бригада наблизилася до противника, ворог помітив і передав на головний вузол зв’язку, що їх атакують. Ми також чули радіозв'язок про те, що вони говорили. Тут наші хлопці майже дійшли до російської позиції й почався обстріл росіян росіянами", – повідомляється на каналі.
Читайте також: "Френдлі фаєр" у Криму: російська гіперзвукова ракета "Калібр" впала в лісі
Зазначається, що українські бійці призупинили атаку, аби дочекатися завершення обстрілу, однак він не вщухав майже дві години.
"Ми запитали: "Росіяни самі себе обстрілюють?" Ми не командували цим артилерійським ударом. І тут ми змогли прочитати радіоперехоплення і зрозуміли, що їхній головний вузол зв’язку не чує передових підрозділів, тому що РЕБ пригнічує зв’язок", – йдеться у повідомленні.
Зауважується, що російські бойовики протягом двох годин продовжували бити по своїх позиціях.
"Завдяки цьому вдалося відбити ліву частину лісу та дорогу", – резюмував автор каналу.
Він також опублікував радіоперехоплення, на якому можна почути крики окупантів:
- "Куди стріляєте, бля*ь!?",
- "Відставити вогонь!",
- "Я Рембо, підтверджую по нас вогонь, бля*ь",
- "По наших б'ють, Граніт, Граніт, відставити вогонь!"
- "Знищили частину передка, ні*уя не працює, не чують, бля*ь"
- "Нас перебили всіх".
Нагадаємо, на одному з "гарячих" напрямків фронту бійці 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта влучними пострілами з арти знищили артилерійську позицію окупантів.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!