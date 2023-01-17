Купание в проруби может быть опасным: кому не стоит лезть в иордань на Крещение

19 января православные христиане будут отмечать один из двенадцати величайших праздников – Крещение Господне или Богоявление. Верные традициям украинцы на Крещение готовятся нырять в "иордане", чтобы очиститься от грехов и избавиться от болезней.

Однако если вы собираетесь купаться в проруби, учтите советов врачей, чтобы не навредить своему здоровью. Да, в Министерстве здравоохранения напомнили, кому не стоит лезть к прорубу.

Специалисты отмечают, что купание в проруби раз в год вряд ли приведет к оздоровлению, а наоборот может привести к проблемам со здоровьем. "Холодная вода в целом оказывает хорошее влияние на организм, при условии, что закаляться вы будете правильно и постепенно", – говорится в сообщении.

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Перед тем как зайти в прорубь медики советуют сделать разминку, чтобы согреть тело изнутри. Сразу после этого плескаться в воду не стоит – сначала смочите холодной водой руки, лицо, спину, живот и грудь, только потом можете погрузиться.

В Минздраве говорят, что в ледяной воде безопасно пребывание в течение нескольких секунд. Для закаленных людей можно увеличить время на две минуты.

"После купания сразу снимите мокрую одежду, быстро разотритесь полотенцем и оденьтесь в теплые вещи. Одежда должна быть просторной, с минимальным количеством пуговиц и застежек, а обувь – удобной и желательно без шнуровок. Если у вас онемели пальцы рук, подержите их на шее или животе несколько секунд, согрейте дыханием и продолжайте одеваться", – добавили в ведомстве.

Также специалисты предупредили, что употреблять алкоголь перед нырянием в прорубь строго запрещено. Не стоит также перед купанием курить.

Кому нельзя нырять в прорубь:

Простуженным людям.

Тем, кто имеет воспалительные процессы носа или горла, страдает отитом.

Людям с заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Больным сахарным диабетом, или тиреотоксикозом.

Не стоит нырять, если у вас болезни органов зрения.

Больным эпилепсией.

Тем, кто страдает болезнями центральной нервной системы.

Людям с заболеваниями периферической нервной системы (невриты и полиневриты).

Если у вас болезни органов дыхания или заболевания мочеполовой системы.

Также не стоит идти к проруби тем, кто имеет заболевания желудочно-кишечного тракта или кожно-венерические заболевания.

Тем, у кого большие послеожоговые рубцы.

"Если решили нырять в прорубь – посоветуйтесь со своим семейным врачом или терапевтом, как это сделать без вреда для здоровья", – добавили в Минздраве.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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