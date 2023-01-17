Купання в ополонці може бути небезпечним: кому не варто лізти до прорубу на Водохреще

19 січня православні християни відзначатимуть одне із дванадцяти найбільших свят – Хрещення Господнє або Богоявлення. Вірні традиціям українці на Водохреще готуються пірнати в "йордані", щоб очиститися від гріхів та позбавитися хвороб.

Проте, якщо ви збираєтеся купатися в ополонці, зважте на поради лікарів, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Так, у Міністерстві охорони здоров'я нагадали, кому не варто лізти до прорубу.

Фахівці зазначають, що купання в ополонці раз на рік навряд призведе до оздоровлення, а навпаки може призвести до проблем зі здоров’ям. "Холодна вода загалом має хороший вплив на організм, за умови, що загартовуватись ви будете правильно і поступово", – йдеться у повідомленні.

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Перед тим як зайти до ополонки медики радять зробити розминку, аби зігріти тіло зсередини. Одразу після цього плюскатися у воду не варто – спочатку змочіть холодною водою руки, обличчя, спину, живіт та груди, лише потім можете зануритися.

У МОЗ кажуть, що у крижаній воді безпечним є перебування протягом кількох секунд. Для загартованих людей можна збільшити час до двох хвилин.

"Після купання одразу зніміть мокрий одяг, швидко розітріться рушником і одягніться у теплі речі. Одяг має бути просторим, з мінімальною кількістю ґудзиків та застібок, а взуття – зручним і бажано без шнурівок. Якщо у вас оніміли пальці рук, потримайте їх на шиї або животі декілька секунд, зігрійте подихом і продовжуйте одягатися", – додали у відомстві.

Також фахівці застерегли, що вживати алкоголь перед пірнанням в ополонку суворо заборонено. Не варто також перед купанням курити.

Кому не можна пірнати в ополонку:

Застудженим людям.

Тим, хто має запальні процеси носа чи горла, страждає на отит.

Людям із захворюванням серцево-судинної системи.

Хворим на цукровий діабет, або тиреотоксикоз.

Не варто пірнати, якщо у вас хвороби органів зору.

Хворим на епілепсію.

Тим, хто має хвороби центральної нервової системи.

Людям з захворюваннями периферичної нервової системи (неврити та поліневрити).

Якщо у вас хвороби органів дихання або захворювання сечостатевої системи.

Також не варто йти до ополонки тим, хто має захворювання шлунково-кишкового тракту або шкірно-венеричні захворювання.

Тим, у кого великі післяопікові рубці.

"Якщо вирішили пірнати в ополонку – порадьтесь зі своїм сімейним лікарем чи терапевтом, як це зробити без шкоди для здоров’я", – додали в МОЗ.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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