Курс с сюрпризом: что придумали обменники и почему украинцам трудно продать доллары
В Украине обменные пункты не вправе отказывать в приеме изношенных долларовых купюр. Также клиенты могут обменивать банкноты старого образца.
Однако на практике обменники нередко игнорируют эти нормы, прибегая к довольно хитрым схемам. Об этом сообщил адвокат Роман Симутин в своем Telegram-канале.
Адвокат объяснил, что в некоторых пунктах обмена используют следующую практику: клиент передает долларовую купюру, кассир проверяет ее через детектор, но аппарат выталкивает банкноту обратно. Это используется как повод для отказа в обмене – мол, устройство не приняло купюру, следовательно, она якобы имеет дефект.
Секрет в том, что банкноту нужно вставлять абсолютно ровно. Если она заходит даже с небольшим перекосом – аппарат ее просто не считывает и возвращает назад", – пояснил Роман Симутин.
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В случае если обменный пункт не хочет принимать слегка изношенную или старого образца купюру, следует предупредить кассира о намерении обратиться с жалобой в Национальный банк Украины.
"Вероятность того, что деньги все-таки примут – почти стопроцентная", – отметил адвокат.
Если же аргументом для отказа является то, что купюру не принял детектор, стоит настаивать, чтобы ее вставили ровно.
"И почти наверняка она пройдет проверку. Проблема решена! – написал Роман Симутин.
Какие долларовые купюры не принимает ПриватБанк
В этом государственном финансовом учреждении однозначно откажутся обменивать:
- Повреждены купюры. Если у банкноты серьезные дефекты – порвана, частично уничтожена, обесцвечена, загрязнена или потеряла защитные элементы – она считается непригодной для денежного обращения и не принимается банком.
- Доллары, снятые с обращения. Принимаются только те банкноты, которые были выпущены с 1914 г. и позже. Выпуски, предшествующие этой дате, уже не являются действительным платежным средством и не подлежат обмену.
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