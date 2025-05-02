Чи здивує долар: банкір озвучив прогноз валютного ринку на першу декаду травня

У період з 5 до 11 травня ситуація на валютному ринку України залишатиметься стабільною. Офіційний курс долара триматиметься в межах 41,2–41,6 гривні за долар.

За словами Тараса Лєсового, директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку", додатковим фактором, що може вплинути на зниження попиту на іноземну валюту, стане початок періоду сплати податків. Про це пише УНІАН.

"Як і раніше, коливання будуть незначними: короткочасне зростання змінюватиметься незначним зниженням курсу та навпаки. Різниця між готівковим та безготівковим курсом долара залишиться майже непомітною. Основна іноземна валюта – долар США – залишиться в межах прогнозованих значень", – зазначив експерт.

Читайте також: Долар прорве позначку у 47: прогноз від ICU щодо курсу та цін в Україні

Експерт підкреслив, що курс євро, як і раніше, буде формуватись переважно під впливом глобальних тенденцій та динаміки пари долар/євро. "Ми не очікуємо значних змін у вартості євро – курс може коливатись до 1,15 долара за євро. У перерахунку на гривню це означає різницю між доларом і євро на рівні 5,5–6 гривень. Попит на євро залишиться стриманим, головний фокус українців – це курс долара", – вважає Тарас Лєсовий.

Водночас банкір додав, що передбачити вплив непрямих чинників на валютний ринок складно. Йдеться про геополітичні ризики, ситуацію на фронті або щоденні обстріли території України. Проте, за його словами, НБУ має достатньо інструментів для підтримки стабільності валютного ринку навіть у разі нових викликів.

Прогноз основних валютних показників з 5 по 11 травня:

очікувані курсові коридори: 41,2–41,6 грн за долар і 45–48 грн за євро (як на міжбанку, так і на готівковому ринку);

добові коливання: на міжбанку – до 0,05–0,15 грн, у банках – до 0,1–0,2 грн, в обмінниках – до 0,3 грн;

різниця між курсами на міжбанку й у готівці – відсутня;

тижнева амплітуда змін складе не більше 1–1,5% від курсу на понеділок.

"Початок травня буде досить спокійним – суттєвих коливань не прогнозується. Ймовірне зниження попиту дозволить НБУ трохи зменшити власне втручання в ринок. Потенційних серйозних загроз наразі не спостерігається", – підсумував Лєсовий.

Раніше ми розповідали, у що вигідніше вкладати гроші у 2025 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!