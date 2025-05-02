Удивит ли доллар: банкир озвучил прогноз валютного рынка на первую декаду мая

В период с 5 по 11 мая ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться стабильной. Официальный курс доллара будет держаться в пределах 41,2-41,6 гривны за доллар.

По словам Тараса Лесового, директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка", дополнительным фактором, который может повлиять на снижение спроса на иностранную валюту, станет начало периода уплаты налогов. Об этом пишет УНИАН.

"По-прежнему колебания будут незначительными: кратковременный рост будет меняться незначительным снижением курса и наоборот. Разница между наличным и безналичным курсом доллара останется почти незаметной. Основная иностранная валюта – доллар США – останется в пределах прогнозируемых значений", – отметил эксперт.

Читайте также: Доллар прорвет отметку в 47: прогноз от ICU по курсу и ценам в Украине

Эксперт подчеркнул, что курс евро по-прежнему будет формироваться преимущественно под влиянием глобальных тенденций и динамики пары доллар/евро. "Мы не ожидаем значительных изменений в стоимости евро – курс может колебаться до 1,15 доллара за евро. В пересчете на гривну это означает разницу между долларом и евро на уровне 5,5–6 гривен. Спрос на евро останется сдержанным, главный фокус украинцев – это курс доллара", – считает Тарас Лесовой.

В то же время банкир добавил, что предсказать влияние косвенных факторов на валютный рынок сложно. Речь идет о геополитических рисках, ситуации на фронте или ежедневных обстрелах территории Украины. Однако, по его словам, у НБУ достаточно инструментов для поддержания стабильности валютного рынка даже в случае новых вызовов.

Прогноз основных валютных показателей с 5 по 11 мая:

ожидаемые курсовые коридоры: 41,2-41,6 грн за доллар и 45-48 грн за евро (как на межбанке, так и на наличном рынке);

суточные колебания: на межбанке – до 0,05–0,15 грн., в банках – до 0,1–0,2 грн., в обменниках – до 0,3 грн.;

разница между курсами на межбанке и наличными – отсутствует;

недельная амплитуда смен составит не более 1–1,5% от курса на понедельник.

"Начало мая будет достаточно спокойным – существенных колебаний не прогнозируется. Вероятное снижение спроса позволит НБУ немного снизить собственное вмешательство в рынок. Потенциальных серьезных угроз пока не наблюдается", – подытожил Лесовой.

Раньше мы рассказывали, во что выгоднее вкладывать деньги в 2025 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!