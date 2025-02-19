В ходе переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии глава МИД РФ Сергей Лавров пытался оправдать полномасштабное вторжение, перекладывая ответственность за войну на Украину и Запад. Он повторял традиционные пропагандистские тезисы Кремля, в частности о расширении НАТО и якобы дискриминации русскоязычного населения в Украине, подавая их как "первопричины" конфликта.

В ходе переговоров российская делегация настаивала на необходимости устранения этих так называемых "первопричин", называя среди них мифические притеснения русского языка, культуры и медиа в Украине. Такая риторика является частью более широкой информационной кампании Кремля, которая имеет целью представить войну как вынужденное мероприятие, а не агрессивное вторжение. Об этом сообщает ТСН.

Президент Украины Владимир Зеленский в свое время баллотировался под лозунгом прекращения войны и пытался договориться с Путиным, однако продолжал игнорировать условия Минских договоренностей и эскалировать конфликт.

Читайте также: Стремительные события в треугольнике США-Россия-Украина: какой показатель будет решающим

Лавров также повторил старые требования Кремля, выдвинутые еще в конце 2021 года, среди которых нейтралитет Украины, отказ от вступления в НАТО, сокращение численности украинских Вооруженных сил и фактическое отстранение украинской власти. Кроме того, он отрицал ответственность России за удары по энергетической инфраструктуре Украины, несмотря на многочисленные доказательства целенаправленных атак высокоточным оружием.

В ходе переговоров американские официальные лица предложили России мораторий на удары по энергетическим объектам обеих стран, но Лавров ответил, что российские войска атакуют только те объекты, которые якобы "непосредственно поддерживают" украинских военных. Такие заявления являются попыткой приуменьшить масштабы российских атак, которые осуществлялись каждую зиму с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, Трамп выдвинул Путину Ультиматум.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!