Лето снова сделает паузу: синоптики предупреждают о шквалах и грозовых фронтах в Украине

В период с 16 по 22 июня в Украине будет преобладать прохладная погода. Возможен дождь, местами возможны грозы и сильные порывы ветра.

Такую информацию обнародовал метеоролог Игорь Кибальчич, согласно прогнозу, опубликованному на сайте Meteoprog.ua. В течение недели в Украине будет неустойчивая и прохладная погода, что обусловлено влиянием циклонов и атмосферных фронтов. Предусматриваются дожди разной силы, местами возможны грозы и шквалы.

Как отмечает Игорь Кибальчич в своем прогнозе, температура воздуха будет на 1–4 градуса ниже средних климатических показателей. Больше всего похолодает ночью. В южных регионах сохранится по-летнему комфортная температура.

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В понедельник, 16 июня, кратковременные дожди возможны на Левобережье, а также днем – на крайнем западе страны. В остальных областях существенных осадков не прогнозируется.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, однако во время гроз местами порывы могут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха ночью будет от +9 до +15 градусов, днем – от +22 до +27, на юго-западе страны и Закарпатье возможно повышение до +29 °C.

Во вторник, 17 июня, ночь пройдет без осадков. В утренние и дневные часы на большей части территории прогнозируются кратковременные дожди, местами умеренной интенсивности. В северных районах Левобережной Украины не исключены грозы, ливни и возможный мелкий град.

Ветер изменится незначительно - будет оставаться северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с, иногда в дневное время возможны порывы до 15-17 м/с. В ночные часы воздух будет прогреваться до +12…+17 градусов, днем столбики термометров покажут +22…+27 °C. В южных областях местами будет до +30, а на западе страны – прохладнее: +18…+23 градуса.

Среда, 18 июня. В ночные часы дожди с грозами ожидаются на востоке Украины и Крыму. Днем осадки прогнозируются в большинстве областей, за исключением южного региона. Возможны локальные град и шквалы скоростью 15–20 м/с.

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Температура ночью будет колебаться от +9 до +15 °C, а днем воздух будет прогреваться до +18…+23 градусов. В южных областях и Закарпатье будет теплее - +24 ... +29 °C.

Четверг, 19 июня. Ночью ожидается дождь. Днем в северных, восточных и отдельных центральных областях возможны кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет оставаться северо-западным, 7–12 м/с, местами днем его порывы могут достигать 15–20 м/с. Температура ночью – от +9 до +15, днем – в пределах +19…+24 градусов. В южных регионах и Закарпатье – до +29 °C.

Пятница, 20 июня. В ночные часы местами на юго-востоке пройдут небольшие дожди. Днем – небольшие осадки ожидаются на севере страны. В других регионах дождей не прогнозируется.

Ветер северо-западного направления со скоростью 7–12 м/с, на Левобережье днем возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8…+14 °C, днем – от +18 до +23 °C, в южных областях местами потеплеет до +24…+29 °C.

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Суббота, 21 июня. Благодаря влиянию антициклона в большинстве регионов установится малооблачная, солнечная погода без осадков. В западных областях ветер будет переменных направлений, на остальной территории – северо-западного, со скоростью 5–10 м/с.

В ночные часы температура снизится до +8…+13 °C, а днем ожидается от +20 до +25 градусов. В южных районах и Закарпатье будет теплее – до +26…+28 °C.

Воскресенье, 22 июня Погода будет оставаться преимущественно сухой и малооблачной. Небольшие дожди с грозами возможны лишь днем на западе страны.

Ветер сменится слабым, переменным направлением, 3–8 м/с. Температура ночью будет +10…+15 °C, днем воздух будет прогреваться до +22…+27 °C, на юге местами будет достигать +29 °C.

Напомним, синоптики предупреждают, что жара и засуха могут уничтожить часть урожая в Украине.

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