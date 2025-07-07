Ливневый дождь на территории страны и до 34 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 8 июля

В ближайшие дни в Украине сохранится жаркая погода из-за поступления субтропического воздуха из Балкан и Предкавказья. На фоне высоких температур во многих регионах будет развиваться конвективная активность, которая приведет к дождям, грозам, граду и шквалам.

Об этом сообщает Meteoprog. Во вторник, 8 июля, осадки с грозами продолжат охватывать запад и север Украины. На западе возможны сильные ливни с градом и порывистым ветром до 27 м/с.

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Преобладает южный и юго-восточный ветер, 5–10 м/с. Ночные температуры будут в пределах +17...+22 °С, дневные — +29...+34 °С, а на юге и в центре возможно повышение до +38 °С.

Ранее мы рассказывали, что эксперт предупредил последствия аномального потепления для Украины.

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