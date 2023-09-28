Лучше чем с магазина: Как приготовить полезный яблочный уксус в домашних условиях
Изготовление яблочного уксуса на дому – простой и полезный процесс, позволяющий вам наслаждаться этим вкусным продуктом и использовать его в кулинарии. Вот шаги, которые помогут вам приготовить яблочный уксус в кухонных условиях.
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Отметим, что основным компонентом уксуса является сок яблок, а содержание спирта определяется уровнем сладости яблок и количеством добавленного сахара, пишет itvmg.com. Во время брожения уксуса в верхней части емкости может сформироваться белая пленка, известная как "уксусная матка". Эта пленка имеет более высокое содержание полезных веществ по сравнению со всем уксусом и часто используется в медицине для лечения различных проблем, таких как боли в суставах и дерматологические заболевания.
Ингредиенты:
- 1 килограмм яблок,
- 2 столовые ложки сахара,
- 1,5 литра воды,
- марля.
Способ приготовления:
- Тщательно помойте яблоки и, по желанию, удалите кожуру. Разрежьте их на небольшие кусочки и удалите косточки и сердцевину.
- В большой кастрюле (но не алюминиевой) добавьте сахар и воду. Поставьте сироп на средний огонь и помешивайте, пока сахар полностью не растворится в воде, а сироп не станет прозрачным.
- Добавьте нарезанные яблоки в сироп и доведите до кипения. Прокипятите их в течение нескольких минут.
- После того как яблоки станут мягкими, выключите огонь и поставьте емкость с сиропом и яблоками в темное место, периодически помешивая массу.
- Через две недели процедите массу через дуршлаг, а затем через сложенную в несколько слоев марлю.
- Перелейте полученную жидкость в еще больший контейнер, так, чтобы она была наполнена, но не достигала краев на 7-8 сантиметров.
- Снова поставьте емкость в темное и прохладное место на 14 дней.
- По истечении этого срока процедите полученную смесь.
- Разлейте яблочный уксус в бутылки и храните его в темном прохладном месте.
Напомним, что многие хранят хлеб в холодильнике, но это не очень хорошая идея. Специалисты утверждают, что в такой ситуации хлеб рискует испортиться быстрее.
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