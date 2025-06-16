Лучше от них избавиться: названы купюры евро, которые вызывают проблемы с обменом или использованием

Украинцы могут столкнуться с трудностями при обмене или использовании отдельных купюр евро. Чтобы избежать возможных проблем, стоит заблаговременно обменять такие банкноты.

Какие именно еврокупюры отказываются принимать почти везде, рассказывает UAportal со ссылкой на сайт "Новости.LIVE".

Евробанкноты старого образца

Наличное евро начали выпускать в 2002 году по инициативе Европейского центрального банка (ЕЦБ), а с 2013 года в обращении появились модернизированные банкноты. Согласно законодательству, все еврокупюры, независимо от года выпуска, имеют статус официального платежного средства. То есть они остаются действительными без ограничений во времени.

Некоторые банки и обменники, ссылаясь на собственные внутренние правила, могут ограничивать прием евровалюты старого образца. Одним из методов таких ограничений является введение двойного обменного курса или взимание дополнительной комиссии. Это создает неудобства для владельцев таких банкнот, однако им приходится идти на расходы, чтобы избавиться от наличности, которая уже потеряла спрос.

Чтобы противодействовать злоупотреблениям на валютном рынке, Национальный банк ввел постановление №75, которое начало действовать с 21 июня 2023 года. Согласно ему, финансовые учреждения обязаны выбирать один из двух вариантов: либо осуществить обмен иностранной валюты по актуальному курсу, либо принять банкноты на инкассо с удержанием комиссии.

Обменный пункт имеет право отказать в операции только в случае обнаружения поддельных купюр. Во всех остальных ситуациях такой отказ может быть расценен Национальным банком как нарушение правил.

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Проблемный номинал европейской валюты проблемный

Еще одним основанием для отказа в обслуживании со стороны заведений или банков может стать номинал купюры. Из-за большого количества фальшивок Европейский центральный банк в 2019 году прекратил печать банкнот номиналом 500 евро. Несмотря на это, такие деньги до сих пор считаются действующими и приемлемыми к оплате. В то же время в зарубежных торговых сетях, кафе или магазинах их могут не принять.

Чтобы избежать трудностей с использованием купюр крупного номинала, стоит заранее обменять их на более мелкие. Другим вариантом является зачисление 500 евро на собственный валютный счет. Банковская карта является более удобным и более универсальным способом расчета, чем наличные.

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