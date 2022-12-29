Лучшие поздравления и картинки с наступающим Новым годом 2023

Новый год 2023 уже близко, не забудьте поздравить своих близких, друзей, знакомых, родственников и коллег и пожелать им всего лучшего и самого необходимого в новом году.

Мы собрали для вас поздравления, которые помогут подобрать правильные слова, чтобы вы искренне поздравили дорогих для себя людей с праздниками.

Поздравления с Новым годом 2023

Далі по тексту – привітання українською мовою.

Вітаю з прийдешнім Новим роком! Бажаю мандаринового настрою та ароматно-ялинокових емоцій! Шипучого та іскристого сміху та морозно-білосніжної усмішки! Нехай все, про що ви мрієте, обов’язково втілиться у Новому 2023 році!

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Вітаю з Новим 2023 роком! Бажаю здоров'я, багатства, успіхів та кар'єрного росту. Нехай в родині панує мир і спокій. Нехай щастя і добробут наповнять ваш дім, а новий рік вам обов'язково принесе нових досягнень та здійснення всіх бажань.

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Прийміть щирі вітання з Новим роком! Нехай кожен місяць буде наповнений любов'ю, взаєморозумінням, успіхами. Нехай всі проблеми вирішуються за помахом чарівної палички. Бажаю чудес та яскравих, незабутніх вражень.

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Новий рік – це час для дива, чарівництва зимової казки, нових починань. Бажаю не тільки мріяти в цьому новому році, а й повільно, але впевнено йти в напрямку нових відкриттів і великих перемог. Нехай в цій дорозі супроводжує удача і тепло найближчих людей. З Новим роком!

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Вітаю з Новим роком! Нехай він стане для тебе відправною точною у щасливе життя, про яке ти так мрієш. Бажаю в новому році не знати печалі та невдач, зустрічати лише добрих і чуйних людей на своєму шляху. Нехай вийде все, що ти задумав!

Бажаю, щоб ця новорічна ніч була веселою та запальною! Бажаю багато променистих усмішок, приємних сюрпризів, радісних зустрічей і блискучих успіхів! Нехай кожен день нового року буде яскравим, щасливим і вдалим!

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Нехай Новий рік принесе яскраві емоції, соковиті фарби та незабутні події! Все старе забудеться і почнеться світла смуга! Зі святом!

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З прийдешнім Новим роком! Нехай життя іскриться, як повний келих смачного шампанського. Нехай здоров'я буде міцним, як п'ятизірковий коньяк. Бажаю тобі у 2023 році, щоби "зелених" в гаманці було більше, ніж голок на новорічній ялинці. На душі хай буде тепло і затишно, як у мороз біля каміна. Добробуту та радості майбутньому році!

Вітаю всіх з чарівним святом – Новим роком! Бажаю море щастя і посмішок, нестримних веселощів та удачі! Нехай цей рік принесе більше прибутку, вірних друзів та найголовніше - міцного здоров’я!

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З прийдешнім Новим роком! Щойно він переступить поріг будинку, все буде абсолютно по-новому. Бажаю нового щастя, нових грошей, нової удачі та нових вдалих проєктів! Нехай залишаються старими лише рідні, кохані та друзі!

Раньше мы писали о том, в чем встречать Новый год 2023 года Черного Водяного Кролика, чтобы привлечь удачу.

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