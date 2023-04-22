Любят внимание: Почему кошки просятся на руки к людям

Эти роскошные животные отличаются независимым и самопроизвольным характером. И хотя кошки живут рядом с человеком уже много веков, многие из их привычек остаются неразгаданными тайнами. Животные эксперты объяснили, почему кошки просятся на руки и кусают за ноги.

Согласно экспертам, для большинства кошек приоритетно место, где они живут, а не люди, которые с ними общаются. Кошки обычно привязываются к тем членам семьи, кто больше всего проявляет заботу – кто кормит их и играет с ними.

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Почему коты просятся на руки

Кошки сами выбирают, когда и к кому из людей им подойти и уделить внимание. Ветеринары изучили повадки этих животных и известные причины, почему они просятся на руки. Основные из них следующие:

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Кошке хочется тепла и ласки. Это может быть проявлено скрябой передними лапками и хождением по ногам или другим частям тела хозяина. Потребность в ласке кошек формируется сразу после рождения. Котята привыкают к вылизыванию, когда кошка-мать делает это во время кормления своих детенышей, которые "добывают" молоко, перебирая кавычками; Если речь идет о поведении кошек, важно знать, что у них генетически заложенный рефлекс метит свою среду обитания, то есть коты и кошки воспринимают людей как объект, передвигающийся по их территории. У животных находятся специальные пахнущие железы, расположенные на хвосте, языке, губах и по бокам головы, которые коты используют для обозначения своей территории. Кроме того, когда кошка хочет есть или пить, она может сообщать об этом человеку, просясь на руки, а ворчание является сигналом, что животное требует внимания к своей персоне; Если кошке страшно, она может искать защиты, обычно просясь на руки, когда в гости приходит незнакомый ей человек или когда она оказывается в новом месте. Кроме того, специалисты отмечают, что кошки испытывают изменения в биополе человека и могут "лечить" хозяина, если он устал или заболел, просясь к нему на руки. Исследования поведенческих особенностей кошек позволили ученым сделать интересные выводы об этих пушистых животных.

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Почему коты бросаются на ноги человека

Кошки – это домашние животные, отличающиеся высоким уровнем игривости. С возрастом их потребность в подвижных играх может уменьшаться, но естественно, что коты будут продолжать быть активными. Эксперты утверждают, что существует несколько основных причин, почему коты бросаются на ноги человека:

Игра. Котята и молодые кошки очень любят играть. Они удовольствия получают от выслеживания и бросания на движущиеся предметы. Человеческие ноги идеально подходят для этого; Инстинкт охотника. Кошки – это хищники, у которых генетически заложен охотничий инстинкт. Бросаясь на ноги, они развивают этот инстинкт; Необходимость внимания. Если кот не получает достаточно внимания и ласки от своего владельца, он может начать требовать его с помощью кусания или бросания на ноги человека, важного для кота; Стресс. Кошки являются очень чувствительными животными, которые подвержены стрессу. Если хозяин их обидел или ранил, или животные оказались в стрессовой ситуации, они могут начать кусаться, в том числе за ноги.

Все эти причины ясны и изредка вызывают серьезные проблемы. Если кот бросается на ноги слишком часто или слишком агрессивно, следует обратиться за консультацией к ветеринарному врачу или эксперту по поведению животных.

Ранее учёные ответили, почему коты реагируют на звук "пс-пс".

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