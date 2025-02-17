Лютые морозы до -21: синоптики предупреждают о резкой смене погоды

В ближайшие дни в Украине установится нетипично холодная погода. Температура может опуститься ниже средних сезонных показателей.

Об этом сообщает метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, почти всю следующую неделю Украина будет находиться под влиянием аномального холода.

Среднесуточные температуры могут отклоняться от нормы на 5-8 градусов в сторону понижения. Основная причина столь резкого похолодания – вторжение арктических воздушных масс и доминирование антициклона, что будет способствовать удержанию морозной погоды.

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Временами возможны снегопады, хотя в целом осадки будут незначительными.

Сильные морозы и гололедица продержатся еще неделю

Ночью 17 февраля в отдельных районах западных областей, а днем в центральных регионах и Карпатах ожидается слабый снег. В других частях страны значительных осадков не предполагается. На дорогах удержится гололедица. Температура ночью будет колебаться от -7 до -12 градусов, в северных, восточных областях и в Карпатах возможны морозы до -13...-18°C, местами и до -20°C. Днем столбики термометров покажут -3...-8°C, на Юге и Закарпатье – от -2°C до +3°C.

Какая будет погода 18–19 февраля?

Во вторник, 18 февраля, прогнозируется холодная, преимущественно сухая погода. На дорогах гололедица. Ночью температура снизится до -8...-13°C, в северных, восточных регионах и в Карпатах - до -14...-19°C, местами даже до -21°C. Днем воздух прогреется до -2...-7°C, в южных и закарпатских областях - от -2°C до +3°C.

В ночь на 19 февраля существенных осадков не ожидается, но днем в западных и местах северных регионах возможен небольшой снег. Температурные показатели ночью достигнут -7...-12°C, в северных, восточных областях и в Карпатах - до -13...-19°C. Днем прогнозируется -1...-6°C, на Юге и Закарпатье – от -3°C до +2°C.

Прогноз на вторую половину недели

20 февраля в северных, южных и центральных областях возможен небольшой снег. В других регионах без существенных осадков. На дорогах сохранится гололедица. Температура ночью опустится до -5...-10°C, на Востоке и в Карпатах возможны морозы до -11...-16°C. Днем ожидается -1...-6°C, в западных и южных регионах от -3°C до +2°C.

21 февраля без осадков, лишь в Крыму ночью возможен слабый снег. На дорогах будет скользко. Температура ночью будет -6...-11°C, в северных, восточных областях и Карпатах - до -11...-16°C. Днем прогнозируется -2...-7°C, на Западе и Юге – от -4°C до +1°C.

Будет ли потепление на выходных?

По прогнозам синоптиков, 22-23 февраля погода будет оставаться морозной и сухой под влиянием антициклона. В ночные часы в западных и центральных регионах возможно образование тумана и изморози. Температура ночью -7...-12°C, в северных и восточных областях до -12...-18°C, а в ночь на 23 февраля местами возможны морозы до -20°C. Днем температура будет колебаться в пределах -2...-8°C, на Юге и Западе – от -3°C до +2°C.

Значит, значительное потепление этой недели в Украине пока не предвидится.

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