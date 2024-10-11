Магнитная буря достигла рекордной мощности: как защититься
Вся текущая неделя отличилась мощными магнитными бурями, достигшими наивысшего уровня опасности. 11 октября К-индекс достиг 9 баллов, что указывает на экстремально высокую активность геомагнитного поля Земли.
По прогнозам специалистов, интенсивность магнитных бурь будет постепенно снижаться. 12 октября ожидается шторм К-индекса 5, а 13 октября – 4. Со всем тем, даже при понижении активности, некоторые люди могут ощущать влияние магнитных бурь.
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Что такое магнитная буря, и почему она опасна?
Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Во время таких бурь могут наблюдаться различные явления, в частности полярные сияния. Однако для многих людей магнитные бури могут привести к ухудшению самочувствия.
Как магнитные бури оказывают влияние на организм?
- Головная боль: один из самых распространенных симптомов.
- Бессонница или повышенная сонливость.
- Изменения АД.
- Учащенное сердцебиение.
- Слабость.
- Раздражительность.
- Обострение хронических болезней.
Что делать во время магнитных бурь?
- Попытайтесь минимизировать физические и эмоциональные нагрузки.
- Создайте благоприятные условия для сна: проветрите комнату, выключите электроприборы.
- Отдавайте предпочтение легкой еде, ограничит потребление соли, кофеина и алкоголя.
- Пейте достаточно воды.
- Прогулки на свежем воздухе и легкие физические нагрузки.
- Отказ от вредных привычек.
- Попытайтесь избегать стрессовых ситуаций.
Если вы чувствуете себя плохо, обязательно обратитесь к врачу.
Напомним, мы писали, что учёные выяснили, как масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.
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