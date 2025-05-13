Магнитная буря с К-индексом 3: прогноз геомагнитной активности на 14 мая

Магнитные бури могут вызвать изменения атмосферного давления, что влияет на самочувствие многих людей. В такие дни возможны головные боли, усталость и раздражительность. Активность измеряется по шкале К-индекса от 0 до 9, где значение 5 и выше указывает на сильную магнитную бурю.

В среду, 14 мая, магнитное поле будет более спокойным – индекс снизится до 3. Это соответствует желтому уровню активности, который все еще остается в пределах средней интенсивности. В то же время важно учитывать, что эти прогнозы могут изменяться, поскольку данные обновляются каждые три часа. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Магнитная буря – это природное явление, вызванное вспышками на Солнце, в результате которых к Земле поступает поток заряженных частиц. Они взаимодействуют с магнитным полем планеты, провоцируя колебания, которые и называют магнитными бурями. Чаще их влияние остается незаметным, но при повышенном уровне активности возможны перебои в работе связи, спутников и электроники. Во время сильных бурь можно даже наблюдать полярные сияния.

Воздействие геомагнитных бурь на организм может быть индивидуальным. Больше всего они сказываются людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или повышенной метеозависимостью. В таких случаях фиксируются ухудшение настроения, повышенная тревожность и понижение работоспособности.

Читайте также: На Солнце произошли необычные двойные извержения массы: чем грозит Земля

Поддержать организм в период геомагнитной активности помогут простые советы: соблюдайте здоровый режим сна и питания, избегайте жирной и тяжелой пищи, уменьшите употребление кофе и алкоголя. Пейте больше воды и травяного чая, больше гуляйте на свежем воздухе, но избегайте прямых солнечных лучей. Легкая физическая активность и контрастный душ с утра могут улучшить самочувствие, а вечером поможет ванна для расслабления. Особенно внимательными следует быть тем, у кого хронические заболевания — в дни бурь важно иметь при себе необходимые лекарства и избегать переутомления.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

'