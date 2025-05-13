Магнітна буря з К-індексом 3: прогноз геомагнітної активності на 14 травня

Магнітні бурі можуть викликати зміни атмосферного тиску, що впливає на самопочуття багатьох людей. У такі дні можливі головний біль, втома та дратівливість. Активність вимірюється за шкалою К-індексу від 0 до 9, де значення 5 і вище вказує на сильну магнітну бурю.

У середу, 14 травня, магнітне поле буде спокійнішим – індекс знизиться до 3. Це відповідає жовтому рівню активності, що все ще залишається в межах середньої інтенсивності. Водночас важливо враховувати, що ці прогнози можуть змінюватися, оскільки дані оновлюються кожні три години. Про це пише Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Магнітна буря – це природне явище, спричинене спалахами на Сонці, внаслідок яких до Землі надходить потік заряджених частинок. Вони взаємодіють з магнітним полем планети, провокуючи коливання, які й називають магнітними бурями. Найчастіше їхній вплив залишається непомітним, але за підвищеного рівня активності можливі перебої в роботі зв’язку, супутників і електроніки. Під час сильних бур можна навіть спостерігати полярні сяйва.

Вплив геомагнітних бур на організм може бути індивідуальним. Найбільше вони даються взнаки людям із серцево-судинними захворюваннями або підвищеною метеозалежністю. У таких випадках фіксуються погіршення настрою, підвищена тривожність і зниження працездатності.

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Підтримати організм у період геомагнітної активності допоможуть прості поради: дотримуйтесь здорового режиму сну і харчування, уникайте жирної та важкої їжі, зменшіть вживання кави й алкоголю. Пийте більше води та трав’яних чаїв, більше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте прямих сонячних променів. Легка фізична активність і контрастний душ зранку можуть покращити самопочуття, а ввечері допоможе ванна для розслаблення. Особливо уважними слід бути тим, хто має хронічні захворювання — у дні бур важливо мати при собі необхідні ліки та уникати перевтоми.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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