Майк Тайсон ответил на иск на $1,6 миллиона из-за боя с Джейком Полом

Легендарный боксёр Майк Тайсон и его юридическая команда выступили с заявлением в ответ на иск на $1,6 миллиона, поданный против него британской компанией Medier. Иск касается предполагаемого нарушения контракта, связанного с его боем против Джейка Пола.

Суть иска

Компания Medier обвиняет Тайсона в незаконном расторжении соглашения, чтобы заключить контракт с Netflix на организацию боя с Полом. В иске утверждается, что это решение нанесло компании убытки в размере около $1,6 миллиона.

Защита Тайсона

В пятницу Тайсон и его команда отвергли обвинения. В своём заявлении они подчеркнули, что именно Medier нарушила условия контракта, что вынудило их расторгнуть соглашение для защиты репутации бренда Тайсона.

"Компания считает, что Medier, Ltd. существенно нарушила условия лицензионного соглашения в нескольких случаях и различными способами. Таким образом, Tyrannic, LLC имела полное юридическое и контрактное право расторгнуть лицензионное соглашение из-за этих нарушений, чтобы избежать дальнейшего ущерба репутации бренда Тайсона", – говорится в заявлении.

Контекст боя

Бой между Тайсоном и Джейком Полом, получившим прозвище "The Problem Child", транслировался на Netflix 15 ноября. Несмотря на высокие ожидания, Тайсон проиграл Полу по решению судей, что оставило его профессиональный рекорд на уровне 50-7.

Юридический спор добавляет этой событию дополнительную противоречивость. Тайсон настаивает, что его действия и решения его команды были обоснованными, перекладывая ответственность за контрактные проблемы на Medier.

Что дальше?

Этот иск демонстрирует сложность организации боёв высокого уровня, где финансовые риски и контрактные обязательства часто приводят к конфликтам. Обе стороны, похоже, готовы к длительной юридической борьбе.

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