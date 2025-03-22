Мало кто знает: какие льготы доступны пенсионерам после 70 лет

Люди, достигшие 70-летнего возраста, могут получить определенную государственную поддержку. Для этой категории граждан предусмотрены не только финансовые выплаты, но скидки на отдельные услуги и товары.

Какие привилегии доступны для пенсионеров по возрасту в 2025 году рассказывает команда UAportal. В Украине действуют разные виды льгот для пожилых людей, которые уже не работают или не планируют возвращаться в трудовую деятельность. Важно отметить, что условия получения таких привилегий могут отличаться для пенсионеров в возрасте 70+ и 75+.

Льготные условия страхования автомобиля

Пенсионеры, имеющие собственный транспорт, могут воспользоваться скидкой 50% на страхование авто. Она действует при условии, что автомобиль оборудован двигателем объемом до 2500 куб. см или электродвигателем мощностью до 100 кВт.

Следует отметить, что при покупке нового автомобиля скидки для пенсионеров не предусмотрены, однако они могут сэкономить на оформлении обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО).

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Чтобы воспользоваться этой льготой, нужно удовлетворять нескольким требованиям:

Объем двигателя авто не превышает 2.5 литра.

Пенсионер самостоятельно управляет транспортным средством.

Автомобиль не используется для коммерческой перевозки или работы в такси.

Эти условия позволяют пожилым водителям существенно снизить расходы на страхование автомобиля и получить финансовую поддержку от государства.

Бесплатный проезд в общественном транспорте

Пенсионеры могут пользоваться правом бесплатного проезда во всех видах городского и пригородного транспорта, кроме метро и такси. Однако государственные льготы на ж/д билеты не предусмотрены, поэтому за поездки дальнего сообщения придется платить полную стоимость.

Налоговые льготы для пенсионеров

Пожилые граждане могут быть освобождены от земельного налога, но это зависит от назначения участка и его площади.

Для садоводства разрешена площадь – до 0,12 га.

Если земля используется для дачи – не больше 0,10 га.

Для гаражного строительства – максимум 0,01 га.

В городах не облагаются налогами участки до 0,10 га, в поселках городского типа – до 0,15 га.

Для строительства жилого дома в сельской местности налог не уплачивается, если площадь не превышает 0,25 га.

Вести сельское хозяйство без налогов можно на земельном участке площадью до 2 га.

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Скидки на коммунальные услуги

Эта льгота распространяется на пенсионеров, проживающих в сельской местности, имеющих опыт работы в сфере образования, культуры, здравоохранения или фармацевтики. Также пенсионеры могут оформить субсидию, если расходы по оплате коммунальных услуг превышают 15% их пенсии. Кроме этого существуют государственные компенсации на газ и топливо для отопления жилья.

Правовая помощь для пенсионеров

Граждане от 70 лет могут получить бесплатную или частично оплачиваемую юридическую консультацию у нотариуса или адвоката, а также воспользоваться другими услугами в сфере юриспруденции.

Программа "Доступные лекарства"

Государство обеспечивает пенсионерам возможность бесплатного получения медицинских препаратов по специальной программе. Для этого нужно найти аптеку с пометкой "Здесь есть "Доступное лекарство" и обратиться к фармацевту.

Будут ли повышать пенсию гражданам 75+?

Неработающие пенсионеры могут воспользоваться значительным перечнем льгот и скидок на товары и услуги, включая бесплатный транспорт, медицинскую помощь и коммунальные льготы. Однако большинство пожилых украинцев, несмотря на имеющиеся привилегии, в первую очередь ожидают повышения пенсионных выплат.

Доплаты к пенсии для граждан старше 70 лет в 2025 году

В 2025 году украинцы, достигшие 70-летнего возраста, будут иметь право на дополнительные выплаты к пенсии. Однако эта надбавка предусмотрена только тем, чья пенсия не превышает 10 340 гривен. Размер доплаты зависит от возраста:

300 грн – для пенсионеров в возрасте 70–75 лет;

– для пенсионеров в возрасте 70–75 лет; 456 грн – для лиц от 75 до 80 лет;

– для лиц от 75 до 80 лет; 570 грн – для людей, которым исполнилось 80 и более лет.

Важно отметить, что надбавки не суммируются – каждый пенсионер получает только ту сумму, которая соответствует его возрастной категории.

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