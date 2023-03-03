Март принесет большую радость трем знакам зодиака

В этом сезоне обновления личности трех знаков зодиака увидят, что их энергия оживляется и укрепляется. Юпитер останется в Овне, Сатурн войдет в Рыбах, а полнолуние в Деве – счастливчики засияют ярко благодаря нежному свету ночного неба.

В марте звезды сойдутся для выходцев из трех созвездий зодиака, которые переживут эмоциональную бурю как в личном, так и профессиональном плане. Астрологи назвали знаки, которым невероятно повезет.

Лев

Пора закрыть ваши текущие проекты и решиться на новые. Юпитер транзитирует Овна, поэтому рискуйте, как этот знак зодиака, потому что это того стоит. Независимо от того, хотите вы новых приключений, смены работы или длительного путешествия – все приведет вас к счастью и удовольствию.

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Март будет одновременно интенсивным и успокаивающим, и вы, несомненно, почувствуете облегчение, узнав, что Сатурн наконец-то покидает Водолея. Блокировки, которые вы могли испытывать в последнее время, испарятся, и вы, наконец, сможете воспользоваться периодом, благоприятным для эволюции и изменений.

Весы

2 марта Меркурий упаковывает чемоданы в знак Рыб и делает вас более нежными и чувствительными. Вы можете почувствовать желание признания, хотя Юпитер в Овне побуждает вас искать чувство независимости. Пора позаботиться о себе, занимаясь делами, которые вам нравятся и которыми вы, возможно, в последнее время пренебрегали.

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Полнолуние в Деве 7 марта будет удвоено приходом Сатурна в Рыбах, что обозначает заметные изменения в разных аспектах вашей жизни. Воспользуйтесь этими космическими движениями, чтобы продемонстрировать объективность в вопросах организации, в частности, относительно ваших финансов и плана карьеры.

Рыбы

Вхождение Меркурия в ваш знак принесет вам плавные и обнадеживающие обмены. Вы будете уверены в своем взаимодействии и почувствуете заботу к людям, которые вам небезразличны. Полнолуние в знаке Девы напоминает вам о том, как важно уделять время личной жизни, а также здоровью, как психической, так и физической.

В течение следующего месяца вам предстоят прекрасные изменения. В марте не бойтесь, ведь звезды стоят рядом с вами и готовы поддержать вас любой ценой! Тем, кто находится в отношениях, желание, которого вы с партнером так долго ждали, наконец-то исполнится. Вы наконец-то можете наслаждаться спокойствием и заниматься амбициозными проектами без борьбы.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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