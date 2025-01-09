Масштабные пожары в Лос-Анджелесе: Трамп назвал Байдена некомпетентным, его сын обвинил Украину

Новоизбранный президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в некомпетентности из-за масштабного лесного пожара в Лос-Анджелесе. Его сын, Дональд Трамп-младший, напомнил о поддержке Украины во время войны.

Трамп назвал пожары потенциально самыми страшными в истории США и выразил сомнения в способности страховых компаний покрыть выплаты пострадавшим. Об этом он написал в Truth Social, передает hromadske.

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"Пусть это станет символом вопиющей некомпетентности и бесхозяйственности дуэта Байден/Ньюсум. 20 января должно наступить как можно быстрее!" – написал он, имея в виду дату своей инаугурации.

Между тем, Дональд Трамп-младший поделился в сети Х (бывший Twitter) скриншотами заголовков новостей от 18 марта 2022 года о том, что пожарная служба Лос-Анджелеса передала избыточное оборудование Украине.

"Пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала много своих запасов Украине", - написал он, намекая на возможную связь между этой помощью и нынешней ситуацией.

Напомним, новое заявление Трампа всколыхнуло весь мир.

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