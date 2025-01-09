Масштабні пожежі у Лос-Анджелесі: Трамп назвав Байдена некомпетентним, його син звинуватив Україну

Новообраний президент США Дональд Трамп звинуватив Джо Байдена в некомпетентності через масштабну лісову пожежу в Лос-Анджелесі. Його син, Дональд Трамп-молодший, нагадав про підтримку України під час війни.

Трамп назвав пожежі потенційно найстрашнішими в історії США та висловив сумніви щодо здатності страхових компаній покрити виплати постраждалим.Про це він написав у Truth Social, передає hromadske.

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"Нехай це стане символом кричущої некомпетентності та безгосподарності дуету Байден / Ньюсум. 20 січня має настати якнайшвидше!" — написав він, маючи на увазі дату своєї інавгурації.

Тим часом Дональд Трамп-молодший поділився у мережі Х (колишній Twitter) скриншотами заголовків новин від 18 березня 2022 року про те, що пожежна служба Лос-Анджелеса передала надлишкове обладнання Україні.

"Пожежна служба Лос-Анджелеса пожертвувала багато своїх запасів Україні", — написав він, натякаючи на можливий зв’язок між цією допомогою та нинішньою ситуацією.

Нагадаємо, нова заява Трампа сколихнула весь світ.

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