Массированная атака дронов на россии 22 июля: БПЛА попали в военный аэродром в Морозовске (фото, видео)

Ночью и утром 22 июля российская сторона подверглась массированной атаке беспилотников. Власти россии насчитали 75 дронов, атаковавших 5 регионов рф.

По данным Минобороны рф, силы ПВО только над Ростовской областью "сбили" 47 дронов. "Очередными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 47 БПЛА над Ростовской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и 8 над Краснодарским краем, а также 17 БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей", – говорится в сообщении.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что около 50 БПЛА "уничтожено" этой ночью в регионе.

"Сегодня ночью на севере Ростовской области силами ПВО подавлено и уничтожено 47 БПЛА. В результате падения обломков никто не пострадал. На нескольких участках произошла вспышка сухой растительности, все ландшафтные пожары были оперативно погашены очередными расчетами", — написал он.

Пожар на аэродроме в рф. Источник: Соцсети

Местные в пабликах пишут, что около 20 дронов атаковали Морозовский район, где расположен военный аэродром российских оккупантов.

Напомним, ночью и утром 22 июля беспилотники нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе Краснодарского края рф. А ночью 20 июля дроны посетили российский военный аэродром Милерово в Ростовской области.

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