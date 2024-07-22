Масована атака дронів на росії 22 липня: БПЛА влучили в військовий аеродром в Морозовську (фото, відео)

Вночі та зранку 22 липня російська сторона зазнала масованої атаки безпілотників. Влада рф нарахувала 75 дронів, що атакували 5 регіонів росії.

За даними Міноборони рф, сили ППО лише над Ростовською областю "збили" 47 дронів. "Черговими засобами ППО перехоплено і знищено 47 БПЛА над Ростовською, один над Бєлгородською, один над Воронезькою, один над Смоленською областями і 8 над Краснодарським краєм, а також 17 БПЛА над акваторіями Чорного і Азовського морів", – йдеться у повідомленні.

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Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що близько 50 БПЛА "знищено" цієї ночі в регіоні.

"Сьогодні вночі на півночі Ростовської області силами ППО придушено та знищено 47 БПЛА. Внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав. На кількох ділянках стався спалах сухої рослинності, всі ландшафтні пожежі були оперативно погашені черговими розрахунками", - написав він.

Пожежа на аеродромі в рф. Джерело: Соцмережі

Місцеві у пабліках пишуть, що близько 20 дронів атакували Морозівський район, де розташовано військовий аеродром російських окупантів.

Нагадаємо, вночі та зранку 22 липня безпілотники завдали ударів по нафтопереробному заводу у Туапсе Краснодарського краю рф. А вночі 20 липня дрони завітали на російський військовий аеродром Мілерово в Ростовській області.

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