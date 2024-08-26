Массовые обесточивания возвращаются: 70% украинцев одновременно окажутся без света

В Украине в результате массированного российского обстрела энергообъектов вернутся графики обесточений. Во вторник, 27 августа, ожидается, что от 50 до 70 процентов украинцев одновременно окажутся без электричества.

Об этом заявил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook. Он предупредил, что этот сценарий может ухудшиться, поскольку "система может быть еще не стабильна и что-то пойдет не так".

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Сообщение Коваленко. Источник: facebook.com/sergey.j.kovalenko

Коваленко написал:

Сегодня произошел самый массированный обстрел за два с половиной года. Его влияние на энергосистему еще определяют. Пока что прогноз для Киева и Днепропетровщины на завтра – графики, причем достаточно объемные:

00:00 - 06:00 три очереди отключений

06:00 - 11:00 четыре очереди

11:00 – 15:00 три очереди

15:00 – 21:00 четыре очереди

21:00 – 00:00 три очереди.

"То есть светло-серые зоны тоже будут задействованы. Это значит, что 50-70% населения будет без света одновременно", – резюмировал он.

Тем временем в "ДТЭК Киевские электросети" сообщили о запланированных стабилизационных отключениях 27 августа, они будут продолжаться в течение дня.

Будет обесточено:

с 00:00 до 06:00 – три группы

с 06:00 до 11:00 – четыре группы

с 11:00 до 15:00 – три группы

с 15:00 до 21:00 – четыре группы

с 21:00 до 24:00 – три группы

"Отключения будут происходить в темно-серой и светло-серой зонах", – добавили в ДТЭК.

Что такое очереди отключения света:

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.

Где смотреть графики отключения света

Актуальные графики вы можете найти в чат-боте ДТЭК в Viber или Telegram.

Напомним, 25 августа 2024 года Украина планировала возобновить экспорт электроэнергии за границу.

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