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Металлоискатель в Норвегии случайно нашел удивительное золотое сокровище (фото)

Былим Елена

Металлоискатель в Норвегии случайно нашел удивительное золотое сокровище (фото)

Врач общей практики и физиотерапевт Эрленд Бор в Норвегии во время прогулки по природе брал с собой металлоискатель. И вдруг ему повезло – мужчина нашел настоящее сокровище.

Как сообщает nrk.no, с помощью металлоискателя мужчина нашел золотое украшение в возрасте 1500 лет, девять монетообразных золотых подвесок с редкими символами лошади, а также десять золотых жемчужин и три золотых кольца.

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Он Боре связался с местным окружным советом, который впоследствии сообщил об этой находке археологов из Археологического музея Университета Йернальдергордена Ставангера.

Металлоискатель в Норвегии случайно нашел удивительное золотое сокровище (фото)
Металлоискатель в Норвегии случайно нашел удивительное золотое сокровище (фото)

По словам доцента Хокона Рейерсена из Археологического музея, золотые подвески датируются примерно 500 годом нашей эры во время миграции в Норвегию. Несмотря на то, что подвески выглядят как монеты, на самом деле это брактоиды, декоративный тип ювелирных изделий, которые носили в 5-7 веках нашей эры. Золото для брактеатов в основном поступало из монет, которые Римская империя платила своим северогерманским соседям как мирные деньги.

Металлоискатель в Норвегии случайно нашел удивительное золотое сокровище (фото)
Металлоискатель в Норвегии случайно нашел удивительное золотое сокровище (фото)
Металлоискатель в Норвегии случайно нашел удивительное золотое сокровище (фото)
Металлоискатель в Норвегии случайно нашел удивительное золотое сокровище (фото)
Металлоискатель в Норвегии случайно нашел удивительное золотое сокровище (фото)

"Девять брактеатов и золотой жемчуг образовали очень эффектные бусы. Ювелирные изделия изготовляли искусные ювелиры, и их носили самые влиятельные представители общества. Очень редко можно встретить столько брактеидов вместе. В Норвегии подобных открытий не было сделано с 19 века, и это тоже очень необычное открытие в скандинавском контексте", — отметил профессор Рейерсен.

Профессор Зигмунд Эрль из Археологического музея заявил, что брактеаты этого типа очень редки и изображают ранее неизвестный мотив лошади. Большинство брактеатов показывают изображение Одина, исцеляющего лошадь, они принадлежат сыну Одина, что в мифологии считалось символом обновления и воскресения, чтобы предоставить носящему его защиту и крепкое здоровье.

Напомним, на морском дне у Аляски нашли странное "жуткое золотое яйцо".

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