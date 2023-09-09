Металошукач у Норвегії випадково знайшов дивовижний золотий скарб (фото)

Лікар загальної практики та фізіотерапевт Ерленд Бор у Норвегії під час прогулянки на природі брав із собою металошукач. І раптом йому пощастило – чоловік знайшов справжній скарб.

Як повідомляє nrk.no, за допомогою металошукача чоловік знайшов золоту прикрасу віком 1500 років, дев’ять монетоподібних золотих підвісок із рідкісними символами коня, а також десять золотих перлин і три золоті каблучки.

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Він Боре зв’язався з місцевою окружною радою, яка згодом повідомила про цю знахідку археологів з Археологічного музею Університету Йернальдергордена Ставангера.

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За словами доцента Хокона Реєрсена з Археологічного музею, золоті підвіски датуються приблизно 500 роком нашої ери під час міграції в Норвегії. Попри те, що підвіски виглядають як монети, насправді це "брактоїди", декоративний тип ювелірних виробів, які носили в 5-7 століттях нашої ери. Золото для брактеатів в основному надходило з монет, які Римська імперія платила своїм північногерманським сусідам як мирні гроші.

"Дев’ять брактеатів і золоті перли утворили дуже ефектне намисто. Ювелірні вироби виготовляли вправні ювеліри, і їх носили найвпливовіші представники суспільства. Дуже рідко можна зустріти стільки брактеїдів разом. У Норвегії подібних відкриттів не було зроблено з 19 століття, і це також дуже незвичайне відкриття в скандинавському контексті", — зауважив професор Реєрсен.

Професор Зигмунд Ерль з Археологічного музею заявив, що брактеати цього типу дуже рідкісні та зображують раніше невідомий мотив коня. Більшість брактеатів показують зображення Одіна, який зцілює коня, вони належать сину Одіна, що в міфології вважалося символом оновлення та воскресіння, щоб надати тому, хто його носить, захист і міцне здоров’я.

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