Метеочувствительным подготовиться: прогноз магнитных бурь на 29 января

На этой неделе магнитные бури снова охватят Землю, что может сказаться на самочувствии многих людей. Самый большой пик активности ожидается в середине недели, и это повод подготовиться заранее.

Магнитные бури – это геомагнитные явления, вызванные активностью Солнца. Они варьируются от слабых колебаний до мощных возмущений, которые могут оказывать влияние на связь, работу электросетей и самочувствие. Об этом пишет РБК.

Основная причина таких явлений – солнечные вспышки, выбрасывающие потоки плазмы в космос. Когда эти потоки сталкиваются с магнитным полем на Земле, возникают геомагнитные возмущения.

29 января ожидается пик активности. Интенсивность бури достигнет Kp 5-6. Это может повлиять на большинство людей: возможны головные боли, усталость, снижение концентрации.

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Как магнитные бури оказывают влияние на организм?

Сильные бури (индекс выше Kp 4) способны вызвать заметные симптомы даже у здоровых людей. Известно, что они влияют на биоэлектрические процессы в организме, провоцируя:

головная боль, мигрень, головокружение;

нарушение сна, сонливость днем или бессонница ночью;

тошноту, усталость, понижение работоспособности;

эмоциональные расстройства, такие как тревожность, раздражительность, перепады настроения;

обострение хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.

Как защитить себя во время магнитных бурь?

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь, врачи советуют:

соблюдать режим дня и высыпаться;

пить больше воды и полноценно питаться;

избегать кофе, алкоголя, энергетиков и курения;

снизить физическую и эмоциональную нагрузку;

больше гулять на свежем воздухе, проветривать помещение;

проводить вечер в спокойной атмосфере;

ограничить использование гаджетов во избежание перегрузки организма.

Магнитные бури могут являться вызовом для вашего организма, но соблюдение простых рекомендаций поможет снизить их влияние.

Напомним, черные дыры Звезды Смерти устремляют струи на новые цели.

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