Метеопатам не позавидуешь: изменился прогноз магнитных бурь на неделю
В Украине во вторник, 10 сентября, началась сверхопасная магнитная буря, что может оказать негативное влияние на здоровье метеочувствительных людей. Сил геомагнитного шторма достиг красного уровня опасности (К-индекс 6) и растянется на двое суток.
Согласно данным Meteoagent, 10 и 11 сентября на Земле будет бушевать магнитная буря К-индекса 6, которая может повлиять на самочувствие метеозависимых людей и имеющих хронические заболевания. С 12 по 16 сентября мощные шторма не прогнозируются.
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Что такое магнитная буря?
Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Во время таких бурь солнечный ветер взаимодействует с магнитосферой Земли, что может вызвать различные явления, такие как полярные сияния, а также отрицательно повлиять на работу спутников и систем связи.
Как реагирует организм на магнитные бури?
Особенно чувствительны к магнитным бурам метеозависимые люди. Они могут испытывать следующие симптомы:
- головная боль
- Головокружение
- Слабость
- Бессонница
- Изменения настроения
- Повышение АД
- Обострение хронических заболеваний
Как помочь себе при магнитных бурях?
Для того чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь на здоровье, рекомендуется:
- Соблюдать режим дня.
- Есть здоровую пищу.
- Выделяйте достаточно времени на сон.
- Избегать стрессов.
- Проводить больше времени на открытом воздухе.
- Заниматься физическими упражнениями.
- Принимать контрастный душ.
Если вы испытываете значительное ухудшение самочувствия, обязательно обратитесь к врачу.
Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.
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