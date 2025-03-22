Минимальная зарплата: сколько украинцы будут получать с 1 апреля

Выбор места работы часто определяется разными факторами, среди которых ведущее место занимает уровень заработной платы. Именно он является одним из главных стимулов для сотрудников качественно выполнять свои профессиональные обязанности.

Особо важной остается минимальная заработная плата, которую государство ежегодно пересматривает с учетом экономических условий. Она гарантированным уровнем дохода для всех работников, независимо от сферы деятельности или формы собственности предприятия. О том, какова будет минимальная зарплата в Украине с 1 апреля 2025 года, сообщает Новости.LIVE.

На сегодняшний день минимальная заработная плата, согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", составляет 8 000 гривен в месяц. Этот размер действует с 1 января 2025 года. Чтобы получать такую сумму, работник должен выполнять норму продолжительности рабочего времени — 40 часов в неделю, что соответствует стандартному графику с пяти рабочих дней по восемь часов.

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Пока официально не сообщалось об изменениях или повышении минимальной зарплаты, хотя в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, предусматривающий ее поэтапный рост в течение года.

В частности, в документе предлагается с 1 апреля 2025 повысить минимальную заработную плату до 9 100 гривен. Следующие этапы предусматривают увеличение этой суммы до 10 100 гривен с 1 июля, а с 1 октября она должна была вырасти до 11 184 гривен. Почасовая оплата в таком случае также будет расти: до 55 гривен в час в апреле, 61 гривны — в июле и 68 гривен — в октябре.

Эти предложения преследуют цель улучшить благосостояние украинцев, однако пока они остаются на стадии рассмотрения и нуждаются в одобрении законодателями.

Напомним, ранее мы рассказывали, что у части пенсионеров возрастут выплаты с 1 апреля.

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