'Минус один за Днепр': бойцы показали, как мстят оккупантам за ракетный удар по дому

Сводная тактическая группа "Адам" показала работу своих аэроразведчиков на Бахмутском направлении. Украинские защитники находят позиции российских боевиков и метко их "вкладывают".

В обнародованном группой видео видно, как операторы дронов увидели врагов и сбросили на них боеприпас. В результате удара один из оккупантов скончался на месте. "Минус один за Днепр", – прокомментировали бойцы эти кадры.

Видео дня

Таким образом, они явно намекнули на месть российским захватчикам за смерть мирных жителей Днепра.

Напомним, россияне 14 января выпустили ракету Х-22 "Буря" по многоэтажке в городе Днепр по улице Победы. В результате ракетного удара под завалами дома оказались более ста его жителей. Спасатели только 17 января завершили разбор завалов.

Согласно официальным данным, в результате российского ракетного удара погибли 45 человек, среди которых 6 детей. Травмированы 79 человек, в том числе 16 детей. В доме повреждено 230 квартир, полностью разрушено – 72.

Сотрудникам Службы безопасности Украины удалось идентифицировать российских военных, причастных к удару по жилому дому в Днепре. Для этого 14 января оккупанты применили сверхзвуковую ракету Х-22, имеющую низкую точность при поражении наземных целей. Способности сбивать такие ракеты у системы ПВО Украины все еще нет.

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