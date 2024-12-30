Минюст возобновил работу нотариальных реестров после кибератаки РФ
Министерство юстиции Украины возобновило функционирование трех основных нотариальных регистров после кибератаки, осуществленной Россией. "После масштабной кибератаки, проведенной российскими хакерами, возобновлена работа Единого реестра доверенностей, Наследственного реестра и Единого реестра специальных бланков нотариальных документов", — отметили в ведомстве.
С этого времени нотариусы могут полноценно осуществлять регистрацию доверенностей, завещаний, наследственных дел и проверку специальных бланков. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Все нотариальные действия, исполненные во время перерыва в работе реестров, будут внесены в течение 5 рабочих дней. Также были усилены меры киберзащиты.
Напомним, что Украина пережила одну из самых больших кибератак на государственные реестры. В результате атаки ключевые системы Министерства юстиции были временно заблокированы. Хакеры заявили, что уничтожили все данные, к которым имели доступ, включая резервные копии на серверах в Польше.
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Эта кибератака была тщательно подготовлена в течение нескольких месяцев. В СБУ отметили, что не могут разглашать детали ее подготовки.
Государственная служба специальной связи и защиты информации не подтвердила утечку информации в результате атаки.
По предварительным данным, восстановление реестров Министерства юстиции может занять от одной до двух недель.
Также возобновлено функционирование процесса бронирования работников в приложении "Действие" после массированной кибератаки.
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