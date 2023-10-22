Мир накроют снежные бури, штормы и засухи: апокалиптические прогнозы ученых

Климатический кризис не только стоит на пороге, ожидая будущих последствий – эта угроза реально поражает нашу жизнь и природу. Это лето свидетельствовало о первых ощутимых проявлениях этого кризиса. Температура воздуха и вод сочли рекордными, а большие лесные пожары охватили несколько континентов.

Как сообщает Live Science, ученые предполагают, что 2023 год может стать одним из самых жарких в истории наблюдений за климатом. Хотя человечество несет основную ответственность за изменение климата нашей планеты, природа тоже вносит свой вклад. К примеру, в Тихом океане происходит явление Эль-Ниньо, которое, по мнению ученых, еще не достигло своего пика.

Читайте также: Лучше найти новую планету: ученые определили, когда взорвется Солнце и унесет с собой все живое

Последний мощный Эль-Ниньо отмечался в 2016 году, но текущее явление может оказать существенное влияние на климатическую систему Земли. Метеорологи предполагают, что Эль-Ниньо достигнет своей максимальной силы, вероятно, зимой. Это может привести к снеговым зимам в Скалистых горах, штормам и значительным осадкам на юге, а также к засушливым условиям на северо-западе.

По словам ученых атмосфериков из Университета Вашингтона, обычно самые высокие температуры поверхности моря наблюдаются в западной части Тихого и Индийского океана в обычные годы. Однако это меняется, когда Эль Ниньо активизируется в Тихом океане и влияет на погоду по всему миру.

Прогноз развития сильного Эль-Ниньо определяется типом используемой прогностической модели. Весной прошлого года некоторые динамические модели предполагали сильное развитие Эль-Ниньо. Однако статистические модели, основываясь на исторических данных, были менее точными. Даже самые свежие динамические модели предполагали более сильное влияние Эль-Ниньо, чем статистические.

Читайте также: Ученые обнаружили удивительную форму льда, которая тает при очень высоких температурах и может быть проводником

Ученые отмечают, что индекс Эль-Ниньо, определяемый по температуре поверхности моря, свидетельствует о сильном явлении, но индексы, учитывающие атмосферные данные, показывают другие результаты. Их исследования дают основание полагать, что Эль-Ниньо достигнет пика уже этой зимой и во многом повлияет на климат в разных частях света.

Отмечается, что Эль-Ниньо, хоть и является сезонным явлением, связанным с океаном и атмосферой, но может оказать глобальное влияние на климат нашей планеты.

Напомним, ученые исследовали, как Солнце будет выглядеть после завершения своей жизни и останется ли человечество свидетелем этого зрелища.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!