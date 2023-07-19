Многие хозяйки солят огурцы неправильно: проверенный рецепт консервации на зиму
Собственно приготовленные соленые огурчики – прекрасная закуска, которую можно наслаждаться не только зимой, но и в течение всего года. Эти аппетитные огурцы могут быть отдельными блюдами или дополнением к салатам, даря своим вкусом и хрустящим непревзойденное наслаждение.
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Но как обеспечить, чтобы соленые огурчики были настоящими шедеврами в кулинарии? Ответ прост – важно придерживаться правильного рецепта. Позвольте нам рассказать о традиционном рецепте соленых огурцов, который легко приготовить самостоятельно.
Ингредиенты:
- 3 столовых ложки соли на 1 литр воды;
- листья дуба или вишни;
- соцветие укропа;
- черный перец горошком;
- листья хрена;
- чеснок;
- огурцы.
Приготовление:
- Начните с приготовления банок – хорошо промойте их и на дно каждой положите листья хрена, вишни или дуба;
- Чеснок разрежьте на мелкие кусочки и также положите на листья в банке;
- Теперь добавляем огурцы, стараясь устроить их в банк плотно. Сверху на огурцы добавьте еще один листок хрена;
- Для рассола разведите соль в холодной воде, затем залейте огурцы этой растворной жидкостью до самого верха банки.
- Разместите банку на тарелке, чтобы избежать разливки рассола, и закройте крышкой.
- Поставьте банку с огурцами в темное и прохладное место, где она будет спокойно бродить в течение трех дней.
- После трех дней соленые огурцы готовы к подаче на стол. Вы можете сохранить их на зиму в прохладном месте, например в холодильнике.
Предлагаем узнать способ, как заморозить огурцы на зиму, чтобы добавлять их в блюда.
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