Багато господинь солять огірки неправильно: перевірений рецепт консервації на зиму

Власноруч приготовані солоні огірочки – це прекрасна закуска, яку можна насолоджуватися не лише взимку, а й протягом усього року. Ці апетитні огірки можуть бути окремими стравами або додатком до салатів, даруючи своїм смаком та хрусткістю неперевершену насолоду.

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Але як забезпечити, щоб солоні огірочки були справжніми шедеврами в кулінарії? Відповідь проста – важливо дотриматися правильного рецепту. Дозвольте нам розповісти про традиційний рецепт солоних огірків, який легко приготувати самостійно.

Інгредієнти:

3 столові ложки солі на 1 літр води;

листя дуба чи вишні;

суцвіття кропу;

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чорний перець горошком;

листя хрону;

часник;

огірки.

Приготування:

Почніть з приготування банок – добре промийте їх і на дно кожної покладіть листя хрону, вишні або дуба; Часник розріжте на дрібні шматочки і також покладіть на листя у банці; Тепер додаємо огірки, намагаючись влаштувати їх у банку щільно. Зверху на огірки додайте ще один листок хрону; Для розсолу розведіть сіль у прохолодній воді, потім залійте огірки цією розчинною рідиною до самого верху банки. Розмістіть банку на тарілці, щоб уникнути розливання розсолу, і закрийте кришкою. Поставте банку з огірками в темне і прохолодне місце, де вона буде спокійно бродити протягом трьох днів. Після трьох днів солені огірки готові до подачі на стіл. Ви можете зберегти їх на зиму в прохолодному місці, наприклад, у холодильнику.

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