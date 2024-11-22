Многодетные родители имеют право получить отсрочку через Резерв+: как это сделать

Министерство обороны Украины продолжает усовершенствовать цифровые инструменты для упрощения процессов в военной сфере. Приложение "Резерв+" получило новую функцию, которая позволяет многодетным родителям оформлять отсрочку от мобилизации в онлайн-режиме.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров во время информирования общественности. Теперь новая опция доступна для семей, воспитывающих троих несовершеннолетних детей в зарегистрированном браке.

Процедура получения отсрочки максимально упрощена и состоит из минимального количества действий. Пользователю необходимо только авторизироваться в приложении "Резерв+" и отправить запрос. После этого система автоматически проверяет статус личности и при наличии всех необходимых условий мгновенно вносит информацию об отсрочке в электронный военный документ.

Министр обороны подчеркнул, что это только первый шаг в процессе цифровизации военного учета. В ближайших планах – расширение функционала приложения и предоставление возможности онлайн-оформления отсрочок для других категорий граждан.

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Внедрение таких технологических решений направлено на создание максимально удобных и прозрачных механизмов взаимодействия граждан с военными структурами. Цифровизация позволяет упростить административные процессы, сделать их более эффективными и доступными.

Следует ожидать, что в ближайшее время "Резерв+" станет еще более функциональным инструментом для военнообязанных и членов их семей.

Напомним, военнообязанные с этими заболеваниями глаз не подлежат мобилизации.

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