Мобилизация 2024: нужно ли дополнительно проходить ВЛК после обновления данных в ТЦК

Согласно недавним изменениям в украинское законодательство, военнообязанные граждане должны обновить свои данные о состоянии здоровья. Это касается тех, кто проходил военно-врачебную комиссию (ВЛК) более года назад.

Депутат Ирина Фриз, член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, разъяснила нюансы нового процесса. "Если вы обновили свои данные через ТЦК до или после 13 мая 2023 и прошли ВЛК, то ее проходить повторно не нужно, если с момента прохождения не прошел год", — отметила Фриз в комментарии "Киев24".

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Она добавила, что ТЦК может посылать уведомления о необходимости прохождения ВЛК по почте по указанной вами контактной информации.

Прохождение ВЛК является вторым шагом в обновлении информации о военнообязанных. Данные используются Генеральным штабом и Министерством обороны для определения мобилизационного потенциала.

"Если у вас нет актуальной информации ВЛК, вы можете получить уведомление о ее прохождении", – пояснила Фриз.

После прохождения ВЛК, если у вас нет законных оснований для отсрочки мобилизации вас могут мобилизовать в ВСУ.

"Обновление данных и прохождение ВЛК позволяют создать четкий и прозрачный процесс мобилизации, отвечающий потребностям Вооруженных Сил Украины", – подытожила Фриз.

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