Мобилизация-2025: что такое отсрочка по семейным обстоятельствам и кто имеет на них право

Кабинет Министров Украины обновил правила проведения призыва во время мобилизации, внеся важные изменения в Порядок, утвержденный постановлением №560 от 16 мая 2024 года. В частности, пересмотрен перечень документов, необходимых для получения отсрочки от призыва для многодетных лиц и лиц, осуществляющих уход за близкими.

Изменения касаются, в частности, женщин и мужчин, на содержании которых находятся три или более несовершеннолетних детей. Если раньше необходимо было предоставить свидетельства о рождении детей, а также один из документов, подтверждающих брак или определение места жительства детей, то теперь список стал более расширенным и детализированным. Об этом пишет nv.ua.

Теперь к обязательным документам относится свидетельство о рождении каждого ребенка с указанием отцовства, а при наличии — и судебное решение об установлении факта содержания ребенка. Если речь идет о падчерице или пасынке, нужны и документы, подтверждающие возникновение обязанности содержать их в соответствии с Семейным кодексом. Также обязательным является один из документов, подтверждающих родственную связь или определяющих, с кем проживают дети: свидетельство о браке, судебное решение о месте жительства, решение органов опеки, договор между родителями, а в отдельных случаях — доказательства отсутствия других родственников, которые могут обеспечить содержание ребенка. Среди таких доказательств – свидетельства о смерти, судебные решения о безвестном отсутствии, лишении родительских прав или документы, подтверждающие инвалидность родственников. Кроме того, следует предоставить информацию из Единого реестра должников, что подтверждает отсутствие задолженности по алиментам.

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В отношении лиц, осуществляющих постоянный уход за близкими, правительство также конкретизировало требования. Теперь, кроме документов, удостоверяющих родственные отношения, следует предоставить документы, подтверждающие получение пособия или компенсации за уход, или акт о фактическом осуществлении такого ухода, оформленный по утвержденному образцу (приложение 8).

Эти нововведения призваны урегулировать механизм предоставления отсрочки и предотвратить злоупотребления, при этом учитывая индивидуальные обстоятельства граждан.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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