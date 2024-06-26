Мобилизируют ли мужчину, который подал документы на отсрочку

Во время мобилизации могут вручить повестку военнообязанному мужчине от 18 до 60 лет. Однако некоторые граждане имеют право на отсрочку.

В Минобороны рассказали, мобилизуют ли в ВСУ мужчину, который уже подал документы на отсрочку. В частности, гражданина не будут направлять на прохождение медосмотра для определения пригодности или непригодности к военной службе, пока будет приниматься комиссией решение о предоставлении отсрочки.

Заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, будут рассматриваться в течение семи дней со дня их поступления в комиссию в ТЦК и СП. Однако срок рассмотрения могут продлить, если комиссия обратится в другие госорганы за дополнительной информацией. Документы должны быть рассмотрены не позднее следующего дня после получения ответа.

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В то время как о решении комиссии ТЦК сообщат гражданину по телефону, письмом по электронному адресу или по почте.

При положительном решении мужчине предоставят справку. В случае отказа – сообщат об этом в письменном виде, в котором укажут причины. Более того, информация о предоставлении отсрочки будет отображаться в приложении "Резерв+".

Напомним, ранее UAportal писал, какие документы необходимы для обновления данных в ТЦК или ЦНАП.

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