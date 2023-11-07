Могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет, которые не служили раньше: ответ адвоката

30 мая 2023 года Верховная Рада Украины приняла проект №9281, предусматривающий снижение предельного возраста мужчин, обязательно должны быть на военном учете, с 27 до 25 лет. С другими словами, возраст призыва в Вооруженные силы Украины снизился до 25 лет.

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Адвокат Ростислав Кравец объяснил и дал комментарии изданию Факты ICTV о возможности мобилизации мужчин до 25 лет, если у них не было опыта военной службы.

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По словам юриста, украинцев в возрасте до 25 лет, которые не служили в армии и имеют статус призывника, могут быть мобилизованы только по их собственному согласию.

"Запрещено мобилизовывать мужчин до 25 лет, которые не служили в армии, без их согласия", – подчеркнул Кравец.

Но если у мужчины статус военнообязанного, его могут мобилизовать до 25 лет согласно закону. Существует частое путание понятий "призывник" и "военнообязанный", и их часто рассматривают как одинаковые. Однако это не соответствует действительности.

Призывники – это лица, которые принадлежат к призывным участкам и подлежат призыву на срочную военную службу, или вообще еще не имели опыта военной службы. С другой стороны, военнообязанные – это лица, находящиеся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других воинских подразделений на случай необходимости, а также выполнения работ по обороне государства.

"Для этих двух категорий даже существуют разные военные учета. То есть отдельный учет для призывников и отдельный учет для военнообязанных. Учет ведется на основании паспорта гражданина Украины и свидетельства о приписке к призывному участку (для призывников) или военному билету или временному удостоверению военнообязанностей' связанного (для военнообязанных)", – объяснил Кравец.

Следовательно, если мужчина до 25 лет не служил в армии, его никто не может мобилизовать на военную службу без его согласия. В то же время мужчин в возрасте от 25 до 60 лет могут мобилизовать, даже если у них не было опыта военной службы.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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