Могут ли мобилизовать мужчину, который находится в декретном отпуске

Мужчины, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, не имеют права на отсрочку от мобилизации. Единственным исключением есть случай, если мама этого ребенка также проходит службу в Вооруженных Силах Украины.

Согласно украинскому законодательству, мужчины, как и женщины, имеют право на декретный отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. Однако декретный отпуск не дает им права на отсрочку от мобилизации. Об этом пишет ТСН.

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Кто может выбирать между армией и декретом

Только мужья-военнослужащие, чьи жены также несут службу в ВСУ, имеют право выбирать, уходить на фронт или уйти в декретный отпуск.

Этот закон направлен наобеспечение равных возможностейматери и отцу об уходе за ребенком и сочетании военной службы с семейными обязанностями и создании благоприятных условий для усиления роли отца в воспитании детей.

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